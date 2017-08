Orages violents: 115 000 abonnés d’Hydro-Québec privés d’électricité

Une forte pluie orageuse s’est abattue sur Montréal et le sud-ouest du Québec, mardi après-midi. Les vents violents et les trombes d’eau qui ont déferlé sur le territoire pendant plusieurs minutes ont privé de courant plus de 115 000 abonnés d’Hydro-Québec dans l’après-midi.



La grande région de Montréal et la Montérégie sont les plus touchés, avec plus de 92 000 personnes concernées par les pannes de courant aux alentours de 16 h.



« On a observé des vents en rafales à plus de 110 km/h au passage de ces orages. Les orages sont très forts et pourraient provoquer une tornade », a indiqué Environnement Canada sur son site internet vers 16 h 30, lançant des alertes d'orages violents pour le sud du Québec, de l'Outaouais à l'Estrie.





Cellules orageuses



Plus tôt, Hydro-Québec avait indiqué sur son site Internet surveiller avec attention la situation alors que des veilles et des alertes météorologiques étaient en vigueur dans l’ensemble du Québec.



« Les conditions sont propices à la formation d’orages dangereux pouvant produire des rafales causant des dommages, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte, cet après-midi et en début de soirée, sur le sud du Québec. Nous suivons la situation de près. »



« De très fortes rafales peuvent endommager des bâtiments, déraciner des arbres et emporter de gros véhicules hors de la route. N'oubliez pas que les orages violents peuvent produire des tornades », prévenait Environnement Canada en début de journée, quelques heures avant le début des orages.



Des dégâts à Montréal



Pannes de courant, branches par terre, arbres déracinés : à Montréal, les orages d’une force importante ont violemment frappé certains quartiers. Des services d’urgence ont été déployés sur le terrain pour aider les citoyens et sécuriser les rues.



Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’a rapporté aucun blessé, précisant que les appels reçus concernaient essentiellement des arbres tombés sur la chaussée ou sur des véhicules, surtout dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.



Le maire de l'arrondissement, Russell Copeman, a indiqué sur Twitter que l'ampleur des dégâts dans Côte-des-Neiges forcera le déploiement d'équipes de travaux publics d'autres arrondissements.

L'orage qui vient de frapper Montréal à fait des dommages imp dans @CDN_NDG. Nos équipes seront mobilisé afin de rep à la situation. #polmtl — Russell Copeman (@racopeman) 22 août 2017

De son côté la Sureté du Québec a rapporté une collision entre un camion et un véhicule sur l’autoroute 440 à Laval, en raison des pluies et du vent qui ont considérablement diminué la visibilité sur les routes. Aucun blessé n’a toutefois été signalé dans cet accident, ni ailleurs au Québec.