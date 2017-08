4

Le Tour d’Espagne arrive… en Espagne

C’est un concept que les trois grands tours cyclistes (Italie, France et Espagne) aiment bien: amorcer la course à l’étranger, ce qui a déjà donné un Tour d’Italie partant du Danemark. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome, non ?

La quatrième étape de la Vuelta d’Espagne 2017 sera donc la première aujourd’hui à fouler le sol du pays. Et déjà, Chris Froome, récent vainqueur du Tour de France, porte la tunique rouge du meneur, bien posté pour réaliser un doublé Tour-Vuelta qui n’a pas été vu depuis 1978 (Bernard Hinault).