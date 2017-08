Commémoration de Dieppe: Dollard Ménard ignoré

J’ai suivi avec grand intérêt les reportages écrits et télévisés portant sur le 75e anniversaire du débarquement raté de Dieppe en Normandie, le 19 août 1942. Quelle ne fut pas ma surprise de n’apercevoir aucune mention de Dollard Ménard, ce lieutenant-colonel d’origine québécoise, à l’époque le plus jeune de l’Empire britannique. C’est une insulte à la vérité historique que d’avoir gommé le nom de ce héros, blessé cinq fois lors du raid sur Dieppe, et dont l’image fut largement utilisé coast to coast dans la propagande du gouvernement Mackenzie King. Pourquoi ostraciser cet éminent personnage qui a reçu les plus hautes décorations militaires et qui a été honoré comme citoyen d’honneur de la Ville de Dieppe ?