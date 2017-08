Régis Labeaume intime aux extrémistes d’éviter sa ville

Québec pourrait devenir le point de repère pour les affrontements entre La Meute et les groupes antiracistes, qui promettent de revenir malgré l’invitation du maire Régis Labeaume à « aller se faire voir ailleurs ».

« Est arrivé dimanche, ce qui est prévisible lorsqu’on a affaire aux extrêmes… L’extrême droite provoque en décidant de manifester et l’extrême gauche réplique avec de la violence », a résumé le maire de Québec.

M. Labeaume a répété, lors d’un point de presse lundi, qu’aucun des deux groupes n’est le bienvenu dans la capitale nationale.

« Allez parader ailleurs, a-t-il lancé. Allez à Trois-Rivières ou à Lévis, mais nous, on ne veut pas [vous] voir, ni l’un ni l’autre. »

D’une part, le maire de Québec a condamné les casseurs et la « gang » du militant gauchiste Jaggi Singh, qu’il dit détester ; d’autre part, il a dit ne pas faire confiance à La Meute en raison de ses allures de milice privée et des ambiguïtés dans son discours.

« On avait dimanche la crème des casseurs au Québec, ils étaient environ 80 […] Il faut absolument condamner le comportement tellement crétin de la bande de Jaggi Singh pour qui la violence est un moyen légitime, ce qui à mon sens est complètement crétin », a-t-il dit.

Le maire, très remonté en ce jour qui marquait son retour de vacances, n’a pas épargné les disciples de La Meute non plus.

« Si on les écoute, ils vont nous faire croire qu’ils font du scoutisme […] toutefois, un de leurs lieutenants était avec les extrémistes blancs à Charlottesville [aux États-Unis, à une manifestation des suprémacistes blancs]. On ne peut pas avoir plus ambigu que ça. Je me méfie énormément parce que, quand ces gens-là vont prendre un peu d’enflure et vont décider de sauver la race, ça peut se compliquer », a-t-il souligné.

Dimanche, le groupe ultranationaliste La Meute, dont plusieurs positions sont hostiles à l’immigration, a organisé un rassemblement près du parlement à Québec.

Des contre-manifestants se sont divisés en deux groupes tout l’après-midi pour empêcher les membres de La Meute de défiler dans les rues de la ville.

Après quatre heures de confinement dans un stationnement intérieur et une fois les militants antiracistes partis, La Meute a entrepris une marche silencieuse en opposition à l’arrivée de demandeurs d’asile haïtiens en provenance des États-Unis, qu’ils qualifient d’« immigration illégale ».

Selon Maxime Fiset, consultant au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, La Meute était consciente de pouvoir « marquer des points » en jouant la carte de l’apaisement.

Selon lui, lorsque la casse a commencé, c’était évident que La Meute allait s’en servir comme discours victimaire.

« Pour eux, c’est une victoire de relations publiques. Les gens détestent les casseurs. La Meute a été très cohérente avec son discours. Elle veut montrer que c’est l’extrême gauche qui est dangereuse et dimanche, lorsque les antiracistes ont fait du grabuge, ils sont devenus l’exemple dont se servira La Meute et qui finalement éloigne le fait qu’ils sont le groupe qui cause la plus grande polarisation au Québec », explique M. Fiset.

La Meute assure ne pas avoir prévu de rester enfermée quatre heures dans un stationnement, mais avoue que la tournure des événements lui est favorable.

« Ils se sont nui à eux-mêmes. C’est certain que ça fait notre affaire. Ils sont passés pour des malades mentaux à tout casser ; nous, on a eu la belle job », a souligné Sylvain Brouillette, porte-parole du groupe.

Bien qu’il assure ne pas prôner la violence, le militant Jaggi Singh n’a pas voulu dénoncer le grabuge de certains manifestants antifascistes.

« Dans une lutte globale contre le fascisme, parfois, il faut utiliser des moyens violents », a-t-il indiqué, disant vouloir être « honnête ». L’activiste était jusqu’à lundi le seul manifestant à avoir été arrêté.

Lundi, les policiers poursuivaient leur enquête. La veille, ils avaient souligné avoir en leur possession des images, des vidéos et du renseignement quant aux individus qui ont participé activement aux manifestations déclarées illégales. Des arrestations sont à prévoir, a averti la police.

Les avertissements du maire Labeaume n’auront pas eu l’effet escompté auprès des deux groupes visés, qui ont l’intention de continuer à se servir des rues de Québec pour manifester.

« [Le maire] Labeaume reproduit la rhétorique de l’extrême droite raciste en ordonnant aux gens de “retourner d’où ils viennent”. Il s’agit d’un des principaux “arguments” utilisés par l’extrême droite et les groupes anti-immigration, incluant les racistes de La Meute, de la Storm Alliance et des Soldats d’Odin, qui ont tous une base importante dans la ville du maire Labeaume », a écrit sur sa page Facebook Jaggi Singh.

La Meute estime que le maire de Québec oublie les lois canadiennes qui leur garantissent le droit de manifester.

« Nous, on va aller manifester devant le parlement aussi souvent que c’est nécessaire. On n’en a rien à foutre de son avertissement […] En plus, beaucoup de membres de La Meute sont des gens de Québec, ce sont ses électeurs », a indiqué M. Brouillette.

Le maire Labeaume a accusé les deux groupes de manifestants d’avoir terni l’image de la ville.

De son côté, le premier ministre Philippe Couillard a condamné les violences perpétrées la veille. « Il n’y a pas de tolérance pour ça, quel que soit le côté d’où ça vient », a-t-il dit lors d’un point de presse au Lac-Saint-Jean.