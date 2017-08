Quoi surveiller aujourd'hui?

1

Stratégie contre les violences sexuelles

Hélène David détaille en début d’après-midi sa Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur, qui s'appliquera dans les établissements relevant de son ministère.



Des consultations avaient été lancées en novembre dernier, après une série d’agressions sexuelles survenues dans une résidence de l’Université Laval et la médiatisation d’activités d’initiation dégradantes.



Les établissements collégiaux et universitaires devront désormais adopter une politique de prévention des agressions à caractère sexuel, a révélé la ministre David à Radio-Canada dimanche.