Quoi retenir de la fin de semaine?

3

Fierté Montréal: un défilé «revendicateur»

Le défilé de la Fierté gaie à Montréal s’est déroulé dimanche après-midi en présence du premier ministre Justin Trudeau et de son homologue irlandais Leo Varadkar. Faisant écho aux manifestations de Québec contre l’immigration illégale et contre le racisme, le défilé se voulait cette année «festif» et «revendicateur», a indiqué le président-fondateur de Fierté Montréal, Éric Pineault.

Justin Trudeau a tenu à souligner que les récents attentats commis au Burkina Faso et en Espagne, dans lesquels des Canadiens ont péri, «cherchent à diviser la communauté mondiale», ce qui devrait nous pousser à «nous montrer unis et encore plus forts face à la haine».