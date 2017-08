L’Acadie donne une leçon au Québec et à la France

Je suis Québécoise et fière de l’être. Je suis fière de ce qu’ont accompli mes grands-parents et leurs parents, qui ont défriché nos terres, je suis fière de mes parents qui ont élu le PQ en 1976 et qui se sont battus pour qu’on puisse parler français au travail et je suis fière des gens de ma génération et des plus jeunes, qui ont revendiqué une plus grande accessibilité à l’éducation.

J’aime ma culture et ses artistes, je capote sur Charlebois et Leloup tout comme je me sens près aujourd’hui de Philippe B, de Keith Kouna et de Fred Fortin.

Cela dit, je songe sérieusement à déménager en Acadie. Parce que je suis écoeurée de me faire traiter de raciste, de xénophobe, de repliée sur moi-même, d’identitaire de droite, et même de nazie parce que je suis fière d’être Québécoise.

J’entends et lis une certaine gauche (ceux qui prétendent l’être à tout de moins) qui est convaincue et crie sur tous les toits qu’être identitaires, c’est incompatible avec le fait d’être inclusifs.

On serait donc soit des identitaires de droite, soit des inclusifs de gauche.

Cette dichotomie serait apparemment inévitable. Cette idée se répand comme une traînée de poudre et c’est dangereux : elle nous plonge non seulement dans une réelle difficulté à s’ouvrir à l’autre, mais en plus dans un désolant mépris de nous-mêmes. […]

En n’aimant pas qui nous sommes, en nous sentant « racistes, xénophobes et repliés », en ayant peur de nous affirmer et d’être fiers d’être qui nous sommes, comme individus et comme peuple, nous sommes en train non seulement de dégringoler vers notre propre assimilation, mais nuisons également au fait que l’autre se sente bien chez nous. Nos débats gauche-droite, identitaires-inclusifs me donnent mal au coeur. Nous faisons carrément du sur-place en restant campés sur nos divisions… qui n’ont pas nécessairement besoin d’exister.

Identitaires et ouverts

La clé, je l’ai trouvée en Acadie. C’est déjà mon quatrième voyage en terre acadienne, pays sans frontières et fortement identitaire.

L’an passé, j’ai fait paraître un article dans lequel je me disais profondément émue de voir les jeunes s’identifier si bellement et si facilement à leur Acadie : drapeaux, maquillage, costume sont omniprésents chez les plus vieux comme chez les plus jeunes, en ville comme en campagne. « Ils savent pourquoi ils fêtent », me disait en entrevue la jeune formation québécoise Chassepareil, programmée à Acadie Roc, en parlant des Acadiens. […]

Cette année, j’ai vu et surtout entendu les jeunes et moins jeunes chanter en choeur toutes les paroles du groupe 1755 lors du spectacle de la fête nationale à Acadie Rock à Moncton autant que je les ai vus par vingtaines chanter à tue-tête du Fayo à la Brôkerie de Caraquet sur la péninsule. C’est beau à voir d’être fier de soi-même en étant complètement décomplexé.

Ce que je réalise cette année, c’est que les Acadiens sont à la fois identitaires ET ouverts sur le monde. La programmation d’Acadie Rock en est d’ailleurs une excellente démonstration : groupes anglophones, africains, et même General Elektriks, groupe français qui chante en anglais, font partie du spectacle familial du Quinzou. L’an passé, c’était la formation autochtone A Tribe Called Red qui terminait de manière éclatante la soirée. Ce n’est pas lors de notre Saint-Jean-Baptiste qu’on verrait ça.

« On veut créer des francophiles », affirme Marc « Chop » Arsenault, programmateur visionnaire de ce festival à la fois fortement ancré dans la culture acadienne et ouvert sur le monde. « Les anglophones viennent voir leurs groupes anglophones lors de notre festival et découvrent en même temps les groupes francophones d’ici. On brise les barrières. »

Non seulement être identitaires et inclusifs en même temps (et non pas un OU l’autre, comme on l’affirme en France ou au Québec), c’est possible, mais j’irais plus loin : et si c’était PARCE QUE les Acadiens sont fiers d’être qui ils sont qu’ils arrivent à être inclusifs. « Ça fait longtemps qu’on a compris ça », me disait simplement Carol Doucet, gérante qui a cru en Lisa LeBlanc et aux Hay Babies, les amenant tourner au Québec et partout dans la francophonie.

Tout le monde ici se sent Acadien. Leur accueil légendaire n’est pas qu’une légende. On a immédiatement le goût de faire partie de ce peuple et de s’y associer tellement il est heureux, fier et assumé.

J’ai le goût d’emménager ici parce que je suis épuisée que mon peuple ait honte de lui-même. J’ai mal à mon Québec que j’aime tant. J’ai mal à nos fausses divisions. On a ce qu’on mérite : des débats éternels sur la laïcité, des guerres gauche-droite, et une mer sépare maintenant les identitaires des inclusifs.

Soyons attentifs à la leçon que nous donne aujourd’hui l’Acadie : soyons fiers de nos racines et nous dépasserons ce dualisme malsain qui est en train de nous couler.