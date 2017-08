Terminus: Angrignon, une porte sur la campagne en ville

Entre le départ et l’arrivée, ici ou là-bas, Le Devoir a eu envie de vous écrire des cartes postales qui fleurent bon le bitume. Une invitation au voyage vers des destinations inattendues, au coin de la rue. Aujourd’hui: le terminus Angrignon.

Lorsqu’on la découvre pour la première fois, la station Angrignon réserve une surprise : elle n’est pas entièrement souterraine, comme le reste du réseau. Le quai possède des fenêtres qui donnent sur le terminus extérieur, et on peut voir des gens s’y dépêcher dès que les portes du train s’ouvrent. Un design stupéfiant, qui avait d’ailleurs valu à son architecte, Jean-Louis Beaulieu, un prix de l’Ordre des architectes du Québec en 1979.

Construite et mise en service un an auparavant, cette station située de l’arrondissement LaSalle prit la place d’Atwater en tant que terminus Ouest de la ligne verte. Pour la petite histoire, elle fut nommée en l’honneur de Jean-Baptiste Arthur Angrignon, membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal entre 1928 et 1930.

M. Angrignon a ainsi supervisé l’aménagement du parc qui porte aujourd’hui son nom. À l’extérieur, il accueille agréablement le visiteur, dans une ambiance presque bucolique.

La campagne en ville

Malgré l’heure matinale, plusieurs personnes âgées s’y adonnent à une séance de taï-chi, pendant que des cyclistes parcourent les nombreux sentiers sillonnant les environs.

On y croise aussi le bien nommé Goliath, un grand chien au pelage brun qui tire sans se lasser sur la laisse que tient sa maîtresse, Annie Toupin. Elle ne perd pas son sourire, pourtant. Son chien, c’est un peu comme son amoureux, et le parc, c’est leur place à eux.

« Je suis ici tous les jours ! dit-elle avec enthousiasme. On a un petit peu de campagne en ville, en fait, à deux pas de chez nous. »

Mme Toupin mentionne aussi qu’elle pense revenir au parc plus tard le soir, puisqu’elle ne travaille pas ce jour-là. Elle habite juste à côté, après tout. Le parc est en fait comme l’extension de sa maison. « C’est comme ma cour ! J’habite dans un condo, donc je n’ai pas de cour. Je viens ici, je m’assois ici, je cours ici… »

Mme Toupin n’est pas la seule : selon Montréal en statistiques, l’appartement est le type de logement le plus répandu dans l’arrondissement. Cela fait beaucoup de gens sans cour, d’autant plus que plusieurs d’entre eux sont des couples avec enfants ou encore des familles monoparentales. Les ménages à personne seule restent les plus répandus dans le quartier, 16 260 ménages en 2011, mais on comptait 9805 ménages avec enfants, le deuxième cas de figure dans le quartier.

Justement, Mme Toupin mentionne les nombreuses familles qu’elle voit, la fin de semaine, venir faire un tour au parc à l’occasion d’un pique-nique ou d’un barbecue. Elle désigne aussi les alentours, évoquant le contraste des immeubles à appartements tout neufs qu’on trouve notamment sur le boulevard Newman, ainsi que les duplex qui se cachent derrière, dont la grande majorité ont été construits entre 1961 et 1980, selon la Ville de Montréal.

Dépanneur international

Pas très loin, rue Allard à proximité de l’imposant centre commercial Carrefour Angrignon, le propriétaire du dépanneur Opus, Roger Luo, fait l’inventaire de son commerce en fin d’après-midi. Il en raconte un peu plus sur le quartier. « Super international, affirme-t-il d’un air assuré. Il y a du monde de partout, ici. C’est bien. »

Il n’a pas tort : deux citoyens de LaSalle sur cinq sont nés à l’extérieur du Canada, selon la Ville. Lui-même ayant immigré au Canada en 1999 depuis la Chine, il habite le quartier avec sa famille depuis environ 12 ans.

Il tient surtout à dire que son commerce, qui n’a ouvert ses portes que deux mois auparavant seulement, est tout aussi diversifié. « Ce dépanneur est très spécial. Tu sais pourquoi ? Parce qu’on est international, ici aussi. On vend différents produits, pour différentes nationalités. C’est pas juste un dépanneur, c’est un dépanneur moderne. »

Le Devoir a même droit à un dumpling gratuit, gracieuseté de la maison.

Le Carrefour Angrignon, de l’autre côté de la rue, semble bien loin.

Avec son mélange de tours d’appartements modernes et d’anciens logements qui rappellent ceux de Saint-Henri, le terminus donne une impression d’hospitalité qui est difficile à retrouver ailleurs. Le promeneur a l’impression de laisser la frénésie de Montréal derrière lui pour, à son tour, s’asseoir dans le parc.