Quoi surveiller cette fin de semaine?

Montréal en fierté

La démesure s’annonce aussi dimanche à l’occasion du plus grand défilé de la Fierté jamais organisé à Montréal. On y attend environ 7000 participants (3000 de plus que l’an dernier) rattachés à quelque 200 groupes organisés.

Le parcours empruntera le boulevard René-Lévesque vers l’est à partir de la rue Drummond à compter de midi. Les organisateurs attendent près d’un tiers de million de personnes le long du parcours. Le défilé festif conclura une semaine d’événements de la communauté LGBTQ.