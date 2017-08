Malala «ravie» d’avoir été reçue à l’université Oxford

Londres — En 2012, les talibans voulaient la tuer à son retour de l’école au Pakistan. Jeudi, Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix, s’est dite « ravie » d’aller à l’université d’Oxford, où elle vient d’être admise.

« Tellement ravie d’aller à Oxford ! Bravo à tous les bacheliers, l’année la plus dure. Meilleurs voeux pour votre vie à venir », a écrit la jeune femme de 20 ans sur son compte Twitter suivi par plus de 776 000 abonnés.

So excited to go to Oxford!! Well done to all A-level students - the hardest year. Best wishes for life ahead! pic.twitter.com/miIwK6fNSf