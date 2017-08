Des passages sur les voies ferrées réclamés

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) prie le gouvernement fédéral d’exiger des compagnies de chemin de fer du Canadien Pacifique et du Canadien National qu’elles aménagent des passages pour piétons et vélos. Pour le CRE-Montréal, les refus historiques de CP et CN de répondre aux besoins de mobilité des citoyens se manifesteront tant qu’une loi ne les contraindra pas à agir autrement. Les voies ferrées, qualifiées par l’organisme de frontières urbaines, ne sont pas seulement dangereuses, elles « découragent l’utilisation du transport actif ». Une pétition a été déposée à la Chambre des communes.