Demandeurs d'asile: pas de crise, mais presque

Malgré le nombre croissant de demandeurs d’asile qui arrivent à Lacolle, il n’est pas question d’ouvrir d’autres centres d’hébergement au Québec, a indiqué Francine Dupuis, p.-d.g. adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Hormis celui situé dans une ancienne résidence pour aînés de Laval dont l’ouverture est prévue pour la semaine prochaine, il n’y aura « plus d’autres centres pour le moment », a-t-elle précisé en entretien au Devoir. « Et je n’en souhaite pas d’autres, car […] on ne peut pas travailler à ce rythme-là pour une période prolongée. »

Même si le Québec est dans le pic de sa capacité d’accueil, elle a balayé les rumeurs voulant que des centres d’hébergement soient mis sur pied ailleurs au Québec. « Nos travailleurs sociaux et le personnel de la santé ne pourraient pas desservir d’autres régions, il faudrait qu’on forme leurs intervenants. Ce ne sont pas des avenues envisagées. »

Mme Dupuis appuie entièrement la ministre provinciale de l’Immigration, Kathleen Weil, qui exhorte les autres provinces à apporter aussi leur contribution. Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a d’ailleurs annoncé jeudi l’ouverture d’un camp d’hébergement temporaire de 300 chambres à Cornwall, en Ontario, lors d’un point de presse conjoint avec la GRC, l’Agence des services frontaliers et la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) à Lacolle.

Pas de crise

Cela dit, Francine Dupuis refuse toujours de parler de « crise ». « Je refuse ce mot-là systématiquement », dit-elle. « Même si dans le pire des scénarios, les autres provinces ne voulaient accueillir personne, on gérerait la chose et on s’organiserait. »

Avec 250 personnes qui arrivent par jour, la GRC qualifie l’affluence de « sans précédent ». Toutefois, elle a tenu à rassurer la population sur le sérieux avec lequel sont traitées les demandes d’asile. Moins de 1 % des personnes interceptées lors de cette vague estivale ont été arrêtées et détenues pour des motifs de criminalité ou pour avoir commis des infractions.