Montréal-Nord, le quartier le plus pauvre, vraiment?

Amel Zaazaa, qui déclare que Montréal-Nord est le quartier « le plus pauvre du Québec et même du Canada », oublie certainement les réserves autochtones sans accès routier, sans logement adéquat ou suffisant, et sans eau potable. Dites-moi, qui est le plus pauvre ? Encore une fois, nos premiers peuples sont ostracisés, oubliés, et disparaissent de nos horizons mentaux, lorsqu’ils ne sont pas carrément assassinés par nos politiques ou nos points de vue.