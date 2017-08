Quoi surveiller aujourd'hui?

4

Fête des Acadiens

Les Acadiens célèbrent le 15 août chaque année. Cette fête a été fixée le jour de l’Assomption, fête catholique de la Vierge Marie.

Le Festival acadien de Caraquet figure parmi les plus grandes célébrations, et plus de 20 000 personnes s’y réunissent aujourd’hui pour le grand tintamarre. Des milliers de personnes descendront dans la rue pour faire du vacarme et rappeler la présence des Acadiens.