Le transfert de travailleurs guatémaltèques n’aura pas lieu

Le calme n’est pas encore complètement revenu en Montérégie, où des producteurs agricoles ont vu leurs récoltes ravagées après un important cocktail météorologique le 4 août dernier. Une dizaine de jours plus tard, Ottawa autorise finalement le transfert de travailleurs mexicains dans d’autres fermes, mais pas celui de travailleurs guatémaltèques.

À la suite de la tempête, des producteurs agricoles avaient demandé au gouvernement d’assouplir le fonctionnement du programme des travailleurs étrangers temporaires, qui actuellement les oblige à travailler exclusivement pour un seul producteur.

Les producteurs craignaient d’être forcés de renvoyer quelque 350 travailleurs saisonniers du Mexique et du Guatemala dans leur pays deux mois à l’avance, faute de travail. Dix jours plus tard, le sort de certains d’entre eux est toujours incertain.

« On tente de leur donner du travail le plus longtemps possible, mais on n’a pas le choix d’évaluer nos besoins chaque semaine », explique Denys Van Winden, propriétaire des Productions horticoles Van Winden, à Sherrington.

Immigration Canada et Emploi et Développement social Canada ont consenti à une partie de la demande des producteurs.

« Le gouvernement a confirmé qu’il sera possible de transférer environ 120 travailleurs mexicains chez d’autres producteurs qui sont déjà enregistrés auprès d’eux comme employeur dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers [PTAS] », explique Fernando Borja, directeur général par intérim de la Fondation des entreprises en recrutement de main-d’oeuvre (FERME), qui se spécialise dans le recrutement de travailleurs agricoles étrangers.

Des programmes différents

En effet, les travailleurs agricoles mexicains et guatémaltèques ne bénéficient pas du même programme lorsqu’ils obtiennent un permis de travail, explique M. Borja.

Le contrat de travail type d’un travailleur mexicain comprend par exemple un nombre minimal de 240 heures.

« Le programme des travailleurs mexicains est un peu plus souple que celui des Guatémaltèques. Nous nous réjouissons de la réponse rapide d’Immigration Canada, mais c’est certain que nous espérons qu’ils envisagent plus de flexibilité dans les permis des travailleurs de tous les pays lorsqu’une telle situation survient », souligne M. Borja.

À défaut d’obtenir l’autorisation d’Immigration Canada de transférer certains travailleurs guatémaltèques sur d’autres terres, les producteurs tentent tant bien que mal de leur trouver de nouvelles tâches.

« C’est certain que la saison risque d’être écourtée pour certains », indique M. Borja.

M. Van Winden a devancé la coupe de bulbe d’ail, qu’il fait généralement durant l’automne, pour éviter de renvoyer les travailleurs agricoles dans leur pays.

Sur les 55 travailleurs étrangers de sa ferme, 10 proviennent du Guatemala.

« La semaine prochaine, je vais sans doute devoir transférer 15 travailleurs mexicains dans une ferme voisine, parce que je ne vais pas avoir assez d’ouvrage pour tout le monde », confie-t-il.

Le gouvernement du Canada assure se pencher sur la mobilité des travailleurs étrangers lorsqu’ils perdent leur emploi.

En septembre 2016, un comité permanent de la Chambre des communes avait recommandé l’élimination du permis de travail associé à un seul employeur. Le PTAS a été modifié en décembre 2016, mais n’a pas inclus cette proposition.

« Le gouvernement examine la recommandation du Comité », soutient Amélie Maisonneuve, porte-parole chez Emploi et Développement social Canada.

Quant à l’évaluation des dommages subis, les producteurs doivent recevoir dans les prochains jours la visite de La financière agricole.

Les producteurs réclament toujours la mise sur pied d’un programme « catastrophe » pour obtenir une aide financière d’urgence.