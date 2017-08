La SOPFEU enverra de nouveau des renforts en Colombie-Britannique

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) déploiera des ressources supplémentaires en Colombie-Britannique à compter de mardi. Comme elle l’avait fait plus tôt durant le mois d’août et en juillet, elle dépêchera sur place quarante pompiers, deux chefs de section et un représentant d’agence. Ces trois derniers serviront d’interlocuteurs aux autorités locales et ils se chargeront également de diriger la quarantaine de sapeurs. Depuis le début de l’été, la SOPFEU ne s’est pas contentée d’envoyer du personnel en Colombie-Britannique. Déjà, en juillet, l’organisation y avait acheminé du matériel, comme des tuyaux et des pompes motorisées, ainsi que des avions-citernes.