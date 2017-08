La police de Montréal lance un appel aux présumées victimes d’un enseignant

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) estime qu’un enseignant récemment épinglé par son unité spécialisée dans les domaines de l’exploitation sexuelle et de la pornographie juvénile pourrait avoir fait plusieurs victimes. Francis Faille a été arrêté mercredi dernier, car il aurait leurré des personnes mineures en plus de leur expédier du matériel sexuellement explicite. Deux jours plus tard, l’homme de 43 ans a comparu à la Cour du Québec et il a ensuite pu recouvrer sa liberté après s’être engagé à se plier à plusieurs conditions. Il doit notamment s’abstenir d’utiliser Internet et d’entrer en contact avec des gens de moins de 16 ans. Selon le SPVM, le quadragénaire a enseigné à l’école secondaire Édouard-Montpetit de Montréal durant l’année scolaire 2016-2017.