Marineland Canada pleure la mort subite d’un béluga

Niagara Falls — Marineland Canada pleure le décès d’un « bien-aimé » béluga à ses installations de Niagara Falls en Ontario. Marineland a publié un communiqué lundi matin annonçant que la baleine nommée Gia était décédée subitement et que les résultats préliminaires de la nécropsie indiquent que la cause du décès est un enroulement du petit intestin provoquant un blocage fatal. La déclaration mentionne que Gia est née à Marineland et semblait en bonne santé jusqu’à son décès soudain.