Pleins feux sur la renégociation de l’ALENA

La ministre canadienne des Affaires étrangères se prépare à l’une des plus importantes semaines de sa carrière. Chrystia Freeland prononce une allocution ce matin à l’Université d’Ottawa, et elle doit y indiquer les priorités du pays dans la renégociation. Elle doit également comparaître cet après-midi devant le comité parlementaire sur le commerce international de la Chambre des communes.

Le Canada, les États-Unis et le Mexique entament ce mercredi la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), une entente entrée en vigueur en 1994 et rouverte par le président américain, Donald Trump, après son élection. Les États-Unis ont quant à eux énoncé clairement certains de leurs objectifs : obtenir un meilleur accès aux marchés mexicain et canadien pour leurs exportations agro-industrielles, incluant les produits laitiers, le vin et les produits céréaliers. Le gouvernement Trump vise aussi une révision du système de règlement des litiges.