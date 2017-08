Quoi surveiller cette fin de semaine?

2

Montréal-Nord s'active

Hoodstock tient la quatrième édition de son forum social cette fin de semaine. Fondé comme un mouvement et un événement pour mobiliser les communautés noires et racisées, Hoodstock devient aussi un incubateur de projets en intégrant un bureau permanent. Des activités sont prévues samedi et dimanche, dont une conférence sur les migrants haïtiens et la « ville sanctuaire ».

Des organismes du même quartier et la diaspora haïtienne continuent à s'activer pour organiser l'accueil des demandeurs d'asile. Ces arrivées se sont considérablement accélérées dans les dernières semaines, et la situation à Saint-Bernard-de-Lacolle est à surveiller alors que des tentes ont été érigées cette semaine par l'armée canadienne.