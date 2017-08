Quelle langue parle-t-on dans votre quartier?

11 août 2017

Une analyse détaillée du recensement 2016 de Statistique Canada permet de visualiser la langue maternelle (qui n'est pas forcément la langue d'usage au quotidien) de chaque Canadien, personne par personne, selon l'endroit approximatif où il vit. Explorez la carte ci-dessous, à l'échelle des provinces ou des quartiers, pour découvrir le portrait le plus précis possible de ces données.



Zoom sur 8 zones

Kuujjuaq





Moncton

Montréal

Montréal - Côtes-des-Neiges





Ottawa





Québec





Toronto





Vancouver





Méthodologie



La représentation géographique est à des fins illustratives, chaque répondant au recensement étant positionné au hasard dans l'aire de diffusion, la plus petite unité géographique des données colligées par Statistique Canada.



Les 10 langues les plus représentées sont cartographiées individuellement, les autres sont regroupées sous « autres ». La langue chinoise inclut notamment le mandarin et le cantonnais, et les langues autochtones sont regroupées.

Cette carte a été réalisée par Anagraph, entreprise de géomatique spécialisée en intelligence géospatiale, pour Le Devoir. Cliquez ici pour la voir en plein écran.



Pour consulter ce reportage en grand format, cliquez ici.