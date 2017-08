Quoi surveiller aujourd'hui?

3

Le ciel se déchaîne(ra)

Mercredi en début de soirée, on apprenait que la tempête tropicale Franklin passait au statut d'ouragan en avançant vers la côte du Mexique. Franklin a repris de la force au-dessus du golfe du Mexique, avec des vents s'intensifiant jusqu'à 120 kilomètres/heure.

La saison des ouragans s'annonce d'ailleurs très active, selon l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA). Elle estime désormais qu'il y a 60 % de probabilités que la saison des ouragans soit plus intense qu'à l'habitude, et peut-être la plus active depuis 2010.