Agression sexuelle: trois policiers torontois acquittés

Toronto — Trois policiers de Toronto qui étaient accusés d’avoir agressé sexuellement une collègue après une soirée bien arrosée ont été acquittés mercredi, la juge exprimant des doutes sur la crédibilité du témoignage de la plaignante. Leslie Nyznik, Joshua Cabero et Sameer Kara avaient nié leur culpabilité pour des agressions alléguées qui se seraient produites il y a deux ans et demi, le 17 janvier 2015. L’agent Nyznik, le seul accusé qui a témoigné au procès, a juré que c’était la policière qui avait eu l’idée de se retrouver dans la chambre de deux de ses collègues et qui avait ensuite amorcé les relations sexuelles avec les trois hommes.