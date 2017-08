Quoi surveiller aujourd'hui?

5

Coupe Rogers: Polansky c. Federer

Le Canadien Peter Polansky affronte Roger Federer à Montréal cet après-midi. La tâche s'annonce difficile pour Polansky, 118e raquette mondiale, malgré sa victoire de lundi contre Vasek Pospisil.

Federer, qui avait rangé sa raquette pendant cinq mois en 2016, semble vivre une véritable renaissance et s'amène dans la métropole pour la première fois en six ans. Il revendique une fiche de 31 victoires cette année, et pourrait ne faire qu'une bouchée de Polansky.