Une limite d'alcoolémie à 0,05? Le débat sera houleux au Québec.

L’idée en est seulement au stade de la réflexion, mais déjà, la possibilité de réduire le taux limite d’alcool au volant de 80 mg à 50 mg par 100 ml de sang (0,08 à 0,05) suscite de vives réactions au Québec, puisqu’il s’agit de la seule province à ne pas imposer de sanction aux conducteurs fautifs dès un taux de 0,05.

La ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, songe à modifier le Code criminel en ce sens. En mai, elle a envoyé une lettre à son homologue québécoise, Stéphanie Vallée, dans laquelle elle écrit qu’une telle modification législative « permettrait de mieux contrer le danger que représentent les conducteurs qui ont consommé de l’alcool ».

Selon la ministre, la limite actuelle a été établie en fonction de recherches qui datent de 1969. Celles-ci indiquaient que le risque d’être impliqué dans un accident de la route mortel était deux fois plus élevé avec un taux d’alcoolémie de 80 mg.

Or, selon des recherches plus récentes, ce risque serait presque deux fois supérieur à 50 mg, et près de trois fois supérieur à 80 mg, avance Mme Wilson-Raybould dans un communiqué diffusé mardi.

Québec fait cavalier seul

Le Québec est la seule province à ne pas déjà appliquer de sanctions aux conducteurs ayant un taux d’alcoolémie supérieur ou égal à 50 mg. La Saskatchewan a même limité ce taux à 40 mg.

Les conséquences varient d’une province à l’autre. En Ontario, une première infraction est passible d’une suspension du permis de conduire pour trois jours, en plus d’une amende de 198 $. Après trois infractions en cinq ans, la suspension du permis s’étire à une période de 30 jours, et le conducteur doit en plus suivre une désintoxication et installer un éthylomètre dans son véhicule.

Ces mesures semblent porter leurs fruits, puisque l’Ontario a le plus faible taux d’infractions pour alcool au volant au pays.

Au Québec, des tentatives de modification du Code de la sécurité routière afin de sévir envers les conducteurs ont eu lieu en 2007 et en 2009 sous le gouvernement de Jean Charest, sans succès.

La quantité d’alcool requise pour affaiblir les facultés varie selon plusieurs facteurs, notamment le sexe et le poids. Selon l’association Mères contre l’alcool au volant (MADD), un taux d’alcoolémie de 0,05 cause une perte de la coordination et de la difficulté à manoeuvrer le véhicule, alors qu’un taux de 0,08 entraîne une perte de contrôle et de concentration du conducteur en plus d’une perception altérée.

Le ministère de la Justice du Québec a refusé mardi de commenter la proposition du fédéral, étant donné que l’enjeu fait l’objet d’une réflexion à l’interne.

Au ministère des Transports, l’attachée politique Christine Harvey a rappelé que la question du taux d’alcoolémie a été abordée dans le cadre de la consultation publique sur la réforme du Code de la sécurité routière, qui s’est tenue de janvier à mars. « À la lumière des informations recueillies, on remarque que ça ne fait pas consensus, donc on regarde ce qui nous a été transmis et on évalue la position qu’on pourrait prendre », a-t-elle affirmé.

Québec reconnaît qu’il n’aura aucune marge de manoeuvre si le fédéral décide d’abaisser le taux d’alcoolémie légal. « À partir de là, on va devoir appliquer le Code criminel », a déclaré Mme Harvey.

Le porte-parole du Parti québécois en matière de santé publique, Sylvain Pagé, a pour sa part écrit sur Twitter que son parti est « toujours ouvert à la discussion, mais pas à l’imposition » d’un changement dans la législation.

D’autres solutions proposées

La mesure envisagée par Ottawa va trop loin, selon Éduc’alcool, qui promeut la modération. « Je ne dis pas que c’est une mauvaise chose, comprenez-moi bien, mais je dis que, s’ils font ça tout seuls, ça ne donnera aucun résultat, ça va juste être de la poudre aux yeux », estime son directeur, Hubert Sacy.

L’organisme préconise de mettre en place quatre mesures : augmenter la perception qu’on va se faire arrêter si on conduit avec des facultés affaiblies, permettre à la police de faire des contrôles aléatoires, rendre obligatoire la formation des serveurs et mener des campagnes de sensibilisation auprès des consommateurs.

« Une fois qu’on aura fait tout ça, s’il faut baisser de 80 à 50 mg, on le regardera, mais dans le contexte actuel, ce serait comme si on construisait le cinquième étage d’un immeuble avant de s’occuper des fondations », soutient M. Sacy.

La réflexion est similaire du côté de la Fondation CAA-Québec. « Toute mesure qui pourrait être mise en place pour améliorer le bilan routier est positive, insiste son directeur, Marco Harrison. Cependant, actuellement, avec les lois qu’on a déjà, on pourrait en faire beaucoup plus. L’argent du Fonds de la sécurité routière [venant des contrôles par les radars photo] devrait être utilisé pour des mesures de coercition, de prévention et de sensibilisation. Si les gens croisent beaucoup plus souvent des barrages de contrôle, la crainte de se faire prendre va augmenter. »

M. Harrison craint qu’Ottawa saute des étapes. « Depuis 1969, on a deux générations entières qui ont été éduquées à respecter une limite de 80 mg. Passer directement à la criminalisation à partir de 50 mg sans gradation, on craint que ça crée beaucoup de confusion et de mécontentement. »

Une préoccupation partagée par Hubert Sacy. « Ça veut dire qu’une personne qui a pris deux verres de vin et qui conduit a un dossier criminel. »

Des appuis au projet

Selon Theresa Anne Kramer, porte-parole montréalaise de MADD, citée par la ministre dans sa lettre, la priorité est vraiment de baisser le taux limite à 50 mg par 100 ml de sang. « Ce n’est pas un accident, c’est un crime terrible, et il faut employer les grands moyens. »

L’ancien ministre de la Justice du Québec et avocat Marc Bellemare se positionne également en faveur d’une réduction du taux d’alcoolémie à 50 mg.

« Mon bureau est plein de victimes de l’alcool au volant. Je les ramasse en petits morceaux, ces gens-là. Je peux vous dire que c’est un fléau », a-t-il déclaré au Devoir.

Selon l’avocat, une telle mesure n’entraînerait que des bénéfices, notamment la réduction du nombre d’accidents et de morts sur la route. « C’est incontestable, plus le taux d’alcoolémie est faible, moins il y a d’accidents », dit-il.

Si la gradation paraît draconienne pour certains, l’ancien ministre souligne que le taux d’alcoolémie en France est établi à 20 mg par 100 ml. À son avis, « on a fait le plein de sensibilisation au Québec », il est temps d’appliquer des mesures concrètes.

La seule province à ne pas légiférer dès un taux d’alcoolémie de 0,05 encaisserait plus difficilement un resserrement de la loi.