Le français, une langue menacée?

Plusieurs observateurs le disent, notre langue, ici au Québec, serait en péril. Le premier réflexe est d’accuser l’anglais bien sûr, qui, comme une espèce envahissante, s’adapterait mieux à un nouvel environnement et menacerait du coup l’écosystème établi, faisant du français une espèce en voie de disparition.

Nous assisterions à un lent effacement devant cette langue anglo-saxonne, d’origine germanique, qui a étendu ses sonorités autour de la planète et qui triomphe partout, comme sa principale plateforme, la mondialisation des marchés.

Mais pourquoi nous sentons-nous si menacés et tenons-nous tant à cet aspect phonétique de notre culture quand, en même temps, nous embrassons sans complexe le conformisme idéologique de ce « rêve américain », cette illusion mondialisée d’un bonheur consumériste ?

Tenir à notre langue, c’est aussi espérer, à travers elle, une identité qui évolue en intelligence, une culture originale et assez forte pour ne pas avoir peur de l’autre et découvrir avec confiance le monde dans lequel on vit tout en étant capable de l’exprimer clairement et en beauté.

Si une langue est intimement liée à l’identité et à la culture, il faudrait voir ce qui est touché en premier par cette lente érosion annoncée. Car ces dernières m’apparaissent aujourd’hui plus diluées que jamais, éparpillées par une sorte de bulldozer qui tend à égaliser tout particularisme en platitude uniforme.

Écran lumineux

Tous les peuples de la planète semblent s’aligner sur cette société de surconsommation et feront bientôt tous les mêmes rêves, entrecoupés de pauses publicitaires, qui projetteront à l’infini les mêmes déclinaisons du désir.

Peut-être que notre culture, déjà fragilisée par un contexte historique et géographique, est en train de se dissoudre, plus vite que d’autres, sous les assauts de cette « religion » consumériste ? Quel citoyen québécois francophone a une pensée vraiment critique envers ces médias qui, d’une même voix, brouillent nos cerveaux dans un divertissement perpétuel ?

Ce temps d’antenne se traduit en temps d’attention, ôté aux échanges avec le réel, pour un peuple avide de spectacles qui se retrouve de plus en plus souvent devant un écran lumineux, qu’il tienne dans une main ou mesure 48 pouces de large.

S’il faut être digne d’une culture pour qu’elle survive, ce n’est pas en s’abrutissant devant le vide immense de l’offre médiatique, assaisonnée presque à durée égale de publicités infantilisantes, que nous y arriverons.

Le concept d’identité commune à une culture, ce « nous » divisé en « je », restera une coquille vide si nous ne lui donnons pas une valeur ajoutée, une âme qui mérite ce titre. Pour qu’une langue vive et s’enrichisse, ça prend des citoyens qui ont quelque chose à dire, qui ont des idées qui vaudront la peine d’être bien exprimées et d’être bien comprises.

Le langage, peu importe ses accents, s’étiole par manque de sens et de repères culturels, c’est vrai, mais une culture ne se construit pas en faisant comme tous les amis Facebook du monde entier, sinon, tout naturellement et peut-être sans douleur, notre langue se perdra dans les brumes du temps, contre les vents et les marées des désirs futiles, de l’ignorance, de l’apathie et du faux bonheur, qui nous sont constamment chantés par des sirènes tatouées d’un code-barres.