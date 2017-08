Sexisme: Google à son tour au centre de la polémique

New York — Google se retrouvait dimanche sur le banc des accusés dans le débat en cours sur le sexisme dans la « tech », milieu dominé par les hommes, après qu’un de ses salariés a expliqué la très faible présence des femmes par des différences « biologiques ». Dans une note interne de 3000 mots, un ingénieur de sexe masculin non identifié affirme que « les choix et les capacités des hommes et des femmes divergent, en grande partie, en raison de causes biologiques et [donc] ces différences peuvent expliquer pourquoi on n’a pas une représentation égale des femmes dans la tech et [dans les fonctions de] leadership ». Les aptitudes naturelles des hommes les conduisent à devenir programmeurs en informatique, alors que les femmes sont, selon l’auteur, plus enclines « aux sentiments et à l’esthétique plutôt qu’aux idées », ce qui fait qu’elles optent pour des carrières « dans le social ou l’artistique ».« Ce n’est pas un point de vue que moi et l’entreprise soutenons, promouvons ou encourageons », a fermement rejeté dans un courriel aux salariés Danielle Brown, la responsable diversité du géant d’Internet. Il était difficile de savoir dimanche soir si le géant de l’Internet prévoyait de prendre des mesures disciplinaires contre l’ingénieur en question.