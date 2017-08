Déclin du français

Dans sa lecture du rapport de Statistique Canada sur la langue et le recul du français au Canada et même au Québec, le ministre Fortin affirme qu’il « ne porte pas de lunettes roses » et accuse l’opposition de porter des « verres fumés ». Je crois que, de fait, le ministre n’a pas du tout besoin de lunettes puisque, comme les autres membres du gouvernement Couillard, il fait preuve d’aveuglement volontaire en cette matière linguistique — entre autres.

Le seul État francophone d’Amérique du Nord est officiellement unilingue. Cependant, compte tenu de son statut de province dans un ensemble officiellement bilingue, le Québec ne peut même pas obliger les bureaux fédéraux à respecter et à appliquer la loi 101.

Et pour celles et ceux qui pensent « qu’il n’y a rien là » dans cette diminution de l’usage du français au Québec, je les invite à voir l’énergie que dépensent les Premières Nations pour récupérer leur langue, « élément essentiel de leur culture ». Le Québec ferait-il exception ?