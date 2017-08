Tornade, orages et pluie diluvienne

Les violents orages et la grêle qui ont frappé plusieurs régions du Québec vendredi ont même mené au décret de l’état d’urgence à Napierville, en Montérégie. Sur la photo, une tornade dans l'État de l'Arkansas aux États-Unis.

Les conditions météorologiques de la fin de semaine ont causé d’importants dégâts dans certains coins du Québec. En Montérégie, des dizaines de producteurs agricoles ont complètement perdu leurs récoltes après une pluie diluvienne tandis qu’en Beauce des résidences ont été endommagées à la suite d’une tornade.

Les violents orages et la grêle qui ont frappé plusieurs régions du Québec vendredi ont même mené au décret de l’état d’urgence à Napierville, en Montérégie. Celui-ci a finalement été levé samedi après-midi.

En moins d’une heure, la municipalité avait reçu près de 20 cm de pluie, dont une partie est tombée sous forme de grêle. Les rafales ont quant à elles atteint 80 km/h.

« Il y a eu beaucoup de dégâts. Plusieurs résidences ont été inondées et, sur les terres agricoles, les récoltes ont été endommagées », indique Denis Thibodeau, météorologue chez Environnement Canada.

Selon le maire de Saint-Cyprien-de-Napierville, Normand Lefebvre, la saison d’au moins une dizaine de producteurs vient d’être compromise.

« On parle de pertes de millions de dollars. En quelques heures, ils ont tout perdu, il n’y a plus rien à faire pour cette année. Là, on attend que l’eau de la rivière redescende », se désole le maire Lefebvre.

Il anticipe des dizaines de pertes d’emploi pour le reste de l’été. « Il y a de gros producteurs, on parle de centaines d’employés, dont des employés saisonniers qui viennent du Mexique et du Guatemala », souligne M. Lefebvre.

Assurance agricole

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), Laurent Lessard, a voulu rassurer les producteurs victimes d’intempéries.

Il a rappelé que ceux qui ont souscrit le programme d’assurance de La Financière agricole pourront être dédommagés.

« Nous sommes toujours à constater le nombre d’agriculteurs touchés et l’étendue des dommages. Quelques jours seront nécessaires pour mesurer l’ampleur réelle des dommages », indique Christine Harvey, porte-parole du MAPAQ.

Le ministère évalue également des mesures pour les agriculteurs touchés, mais qui n’avaient pas souscrit un programme.

Plusieurs bâtiments ont aussi été inondés par des refoulements d’égouts qui n’ont pu absorber la pluie intense qui s’est déversée en l’espace de quelques heures.

Tornade de force 1

En Beauce, une tornade est passée inaperçue sur les écrans radars des météorologues samedi.

« C’est une tornade éphémère. En général, on voit une signature claire sur nos radars, mais cette fois, elle était vraiment subtile », explique M. Thibodeau.

Malgré quelques toits soulevés, des bâtisses déplacées et des arbres cassés, la tornade a été si discrète sur les images qu’un expert a été dépêché en Beauce pour confirmer le phénomène météorologique.

Les dégâts se sont concentrés près de la route 276. Selon le météorologue, la tornade aurait duré moins d’une quinzaine de minutes.

Difficile à prévoir

La tornade de force 1 sur l’échelle de Fujita a provoqué des rafales qui ont atteint de 150 à 170 km/h.

L’échelle de Fujita sert à classer les tornades par ordre de gravité. Elle va de F0 à F5, où F0 est la plus faible intensité.

De cinq à six tornades se produisent en moyenne chaque été au Québec, généralement d’intensité F0 ou F1. Le phénomène n’est pas rare, mais difficile à prévoir.