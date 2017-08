L’Otakuthon: de la J-Pop à saveur coréenne

Dans un mélange de culture manga et de musique pop, l’Otakuthon a attiré les amateurs passionnés de danse et de «cosplay» en fin de semaine au Palais des congrès de Montréal.

C’est un peu Gangnam Style, version montréalaise. La troupe de danse East2West, qui réunit plus d’une centaine de passionnés de K-Pop — la musique pop coréenne — à travers la ville, affole les compteurs sur YouTube avec près de 400000 abonnés. Et cette semaine, ils ont été prophètes en leur pays avec un spectacle à l’Otakuthon, samedi au Palais des congrès.

L’Otakuthon ? Cet événement de trois jours, qui en est à sa 12e édition, attire principalement un public familier féru d’animés et de mangas japonais. Cette année, 22065 personnes y ont assisté selon les organisateurs. L’année dernière, le festival avait attiré plus de 21000 participants.

East2West, créée en 2010, a livré un spectacle d’une heure et demie devant une foule en cosplay (de « costume » et « play »), un parterre de gens habillés en personnages de mangas japonais et autres. Quelques spectateurs étaient également vêtus de t-shirts à l’effigie de leur groupe pop coréen favori.

« À Montréal, l’intérêt est vraiment là, souligne Jenny Lam, l’une des danseuses. On peut voir que les gens sont passionnés, qu’ils adorent la musique. Ils aiment se rassembler pour parler de leur passion. »

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

« On a aussi des chorégraphies originales sur des bandes sonores d’animés, explique Cholhee Kim, directeur exécutif et danseur de la troupe. C’est très en thème avec l’Otakuthon. »

Pour sa deuxième venue à l’Otakuthon, East2West a donc remplacé le K par le J : ils ont plutôt fait de la J-Pop, musique populaire japonaise tout aussi colorée et dynamique.

Au menu samedi : chorégraphies sur des chansons d’artistes japonais comme Faky, LOL, et Daichi Miura. Le groupe est toutefois resté fidèle à ses racines en dansant aussi au son de versions japonaises des groupes coréens SHINee et f(x), entre autres. Point d’orgue du spectacle : Not Today de BTS, groupe coréen archiconnu chez les fans du genre.

Un festival comme l’Otakuthon, même s’il se concentre sur la culture japonaise, ouvre les portes à la découverte de la culture coréenne pour la troupe de danse. Surtout sa musique, qui connaît un intérêt grandissant sur les réseaux sociaux.

« Même si c’est centré sur les animés et les mangas, ici et là, il y a toujours des panels sur la K-Pop, ou la culture coréenne », explique le danseur Alexandre Nguyen-Savejvong.

Popularité grandissante

À New York et à Los Angeles, le festival KCON, une convention-spectacle similaire à l’Otakuthon, rassemble annuellement les passionnés de musique coréenne.

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

De grands noms de la scène K-Pop y font souvent un tour, et East2West a d’ailleurs été invité pour une prestation à New York. Toronto, quant à elle, accueille aussi le Toronto K-Pop Con, auquel East2West a aussi participé.

À Montréal, où des événements de grande envergure comme ceux-là ne sont pas à l’affiche, East2West fait office de figure de proue chez les fanatiques de K-Pop. C’est à travers leurs spectacles indépendants, leurs ateliers de danse ouverts au public, et leurs vidéos YouTube que ces danseurs font vivre la fièvre K-Pop en ville. Il dansent au son de la musique d’EXO, de VIXX, de GFRIEND, de Girls’Generation… Une brochette de groupes pop coréens à la popularité grandissante, mais que le public québécois connaît peu.

Cholhee Kim veut y croire : « Je pense que Montréal est juste un petit peu en retard. Le dynamisme à Montréal envers la K-Pop est devenu de plus en plus grand. Ça progresse, ça s’en vient. »