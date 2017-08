Quoi surveiller aujourd'hui?

2

Les annonces ministérielles reviennent de vacances

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, responsable du Plan Nord et de la région de la Côte-Nord, Pierre Arcand, et le ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley, tiennent une conférence de presse à Kuujjuaq. Ils doivent annoncer des projets dans le Nord-du-Québec.



Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, annonce le financement d’organismes de formation artistique aujourd’hui.