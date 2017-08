Réfugiés: manifestations opposées dimanche devant le Stade olympique

Montréal — Des manifestations en faveur et contre l’arrivée des demandeurs d’asile au Québec doivent se tenir dimanche après-midi devant le Stade olympique, à Montréal, où des centaines de migrants sont hébergés.

Deux groupes, Solidarité sans frontières et le Comité d’action des personnes sans-statut haïtiennes, organisent le rassemblement « Bienvenue aux réfugiés », en soutien aux migrants récemment arrivés dans la métropole.

De son coté, un groupe qui s’est manifesté sur les réseaux sociaux conteste cette arrivée massive de réfugiés.

Solidarité sans frontières veut mobiliser la population pour venir en aide aux migrants, et surtout leur adresser un message collectif de bienvenue.

Un des porte-parole, l’activiste Jaggi Singh, clame qu’il faut « rejeter le racisme ». Il déplore que les migrants soient « mis en contraste » avec les itinérants et les pauvres qui ont aussi besoin d’aide.

Selon lui, au lieu de blâmer les réfugiés, il faut aider les plus démunis, et « lutter contre les riches et privilégiés ».

Jaggi Singh estime qu’il faut ouvrir les frontières et permettre l’entrée à tous les migrants. Il veut aussi que soit régularisé le statut de tous les immigrants sans papiers au Canada.