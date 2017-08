Une journaliste de Radio-Canada embrassée en direct, un geste «inacceptable»

La Société Radio-Canada (SRC) dénonce le « comportement inacceptable » d’un festivalier d’Osheaga qui a interrompu la journaliste Valerie-Micaela Bain en l’embrassant en direct, pendant le téléjournal de vendredi soir.

La journaliste culturelle dressait le bilan de la première journée du festival montréalais lorsque l’homme inconnu s’est approché d’elle et l’a embrassée sur la joue.

« Non, vraiment pas ! », a répondu Valerie-Micaela Bain avant de poursuivre son compte rendu avec un calme salué par la SRC. « En gardant son sang-froid de manière évidente après un tel événement, notre journaliste a eu un comportement remarquable en ondes » a souligné le diffuseur public dans un message publié samedi sur sa page Facebook.







La journaliste avait pris la parole sur sa propre page Facebook vendredi soir, soulignant qu’il n’avait été « ni adorable ni flatteur » de perturber ainsi son travail. « On ne m’embrasserait pas si on me croisait dans la rue ou nulle part ailleurs, a-t-elle poursuivi. Ce n’est pas soudainement acceptable parce que je suis une femme devant une caméra en direct à la télé. »







L'héritage d'un mouvement décrié



Au cours des dernières années, plusieurs journalistes ont vu leur travail perturbé en direct. Un mouvement lancé au début 2014 aux États-Unis consistait à interrompre des reporters — surtout des femmes — en criant la phrase vulgaire et explicitement sexuelle « fuck her right in the pussy » dans leur micro. Un comportement que l'ex-ministre canadien de la justice Peter MacKay estimait en 2015 passible de faire l'objet d'accusations au criminel.



« Ce n’est pas drôle et je crois qu’aucune mère, aucune femme ou aucun Canadien ne pense que c’est drôle d’utiliser ce genre de langage. […] Que vous soyez dans un stade, sur un terrain de soccer, à la Chambre des communes ou dans une mêlée de presse, ce n’est pas acceptable de se comporter ainsi et cela devrait être désapprouvé, soit par le dépôt d’accusations criminelles [ou par la dénonciation] », avait-il déclaré à l'époque.