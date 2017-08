Incidents routiers avec des cerfs: hausse de 40 %

Québec — Le nombre d’incidents de la route impliquant des cerfs de Virginie a augmenté de près de 40 % au Québec en cinq ans, selon les plus récentes statistiques de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) obtenues par Cogeco Nouvelles. Les accidents graves impliquant des cerfs de Virginie sont en diminution, mais ceux causant des blessures légères et des dommages matériels ont explosé. Les régions où il y a eu les plus fortes hausses du nombre d’incidents du genre de 2012 à 2016 ont été la Montérégie, le Centre-du-Québec, les Cantons-de-l’Est et Chaudière-Appalaches. Ces quatre régions regroupées ont représenté 60 % des accidents impliquant des cerfs de Virginie. Différents facteurs peuvent expliquer le phénomène : l’augmentation du cheptel causée par des hivers plus doux, une forte pression de la chasse et le nourrissage par l’être humain. Les mois de juin, de juillet, d’octobre et de novembre ont été ceux où il y a eu davantage de ces accidents. Les données révèlent par ailleurs qu’entre 2012 et 2016, le nombre de collisions impliquant des orignaux ou des ours a diminué de 9 %, mais ces accidents ont souvent été plus graves.