Un avion d’Air Canada forcé de faire demi-tour

Toronto — Le comportement agité d’un passager d’un vol d’Air Canada à destination de la Hongrie a forcé le retour de l’appareil à l’aéroport international Pearson de Toronto, au début de la nuit jeudi. La Police régionale de Peel a précisé qu’elle avait reçu un appel vers minuit et demi concernant un passager de 57 ans qui avait semé la pagaille à bord d’un appareil d’Air Canada en route vers Budapest. Selon l’agent Bancroft Wright, le passager a dû être maîtrisé par des membres de l’équipage après une dispute. Un agent de bord a d’ailleurs subi des blessures mineures lors de cet incident et a été soigné à l’aéroport. Air Canada précise que l’avion venait de survoler Montréal lorsque la décision a été prise de revenir à Toronto. Les voyageurs devaient prendre un autre vol jeudi, a-t-il précisé. John Svab, d’Hamilton, devait comparaître jeudi pour répondre à des accusations de menaces de mort, de voies de fait graves et d’atteinte à la sécurité d’un aéronef en vol.