Quoi surveiller aujourd'hui?

1

Bond des demandeurs d'asile

La ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Kathleen Weil, dresse un état de la situation sur l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile au Québec ce matin. Ce sont 3350 personnes qui ont été interceptées par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) entre le début janvier et la fin juin, et ce nombre a grimpé en flèche depuis le début juillet.

Hier, un nouveau centre d'hébergement temporaire a été mis sur pied au Stade olympique, face à cet afflux soudain qui a fait déborder les autres centres. Les personnes nouvellement arrivées sont en majorité des Haïtiens, selon plusieurs organismes et le Syndicat des douanes et de l'immigration.