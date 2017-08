Recensement 2016: vivre seul, le mode de vie le plus populaire au Canada

Ottawa — Plus de Canadiens que jamais vivent seuls, démontrent les données du recensement de 2016 dévoilées mercredi par Statistique Canada. Ce mode de vie est donc le plus populaire au Canada pour la première fois de l’histoire du pays.

L’agence fédérale a révélé qu’un peu plus de 28 % des ménages du pays étaient composés d’une seule personne en 2016, devançant les couples avec des enfants qui arrivent en deuxième place, avec 26,5 %.

Le recensement indique également que le nombre de couples canadiens sans enfants a augmenté plus rapidement que le nombre de couples avec au moins un enfant.

Statistique Canada évoque différents facteurs sociaux et économiques, en particulier le vieillissement d’une population composée de davantage de parents dont les enfants ont quitté la maison et de veuves, en plus des taux élevés de séparation et de divorce.

Des facteurs économiques jouent un rôle important dans une nouvelle augmentation du nombre de jeunes adultes qui habitent chez leurs parents.

Le tiers des jeunes adultes âgés de 20 à 34 ans habitaient avec au moins un parent en 2016, une augmentation de près de cinq points de pourcentage entre 2001 et 2016. Pendant la même période, le pourcentage de jeunes adultes habitant avec leur propre famille est passé de 49,1 % à 41,9 %.



Couples de même sexe



Le tiers des couples de même sexe au Canada était marié en 2016, et environ un couple sur huit avait des enfants à la maison, montrent également les données du recensement.



Le nombre de couples de même sexe a considérablement augmenté au pays depuis que l’agence les a dénombrés pour une première fois, en 2001, alors qu’on en comptait 34 205.



Au dernier recensement, en 2011, ils étaient 64 575, et ce nombre est passé à 72 880 pour 2016, ce qui constitue un bond assez important de 12,9 %.

Le tiers de ces couples (24 370) s’est dit «oui». Les autres (48 510) vivent en union libre.



La minorité de ces couples mariés réside au Québec — l’exception québécoise est ainsi la même pour les couples de même sexe que pour les couples de sexe opposé.



Les couples du même sexe, mariés et en union libre, représentaient en 2016 0,9 % de l’ensemble des couples au Canada — soit davantage qu’en Allemagne (0,5 % en 2015), mais moins qu’au sud de la frontière (1,4 % en 2015).



Au cours de la période entre 2006 et 2016, leur nombre a augmenté de 60,7 %. À titre comparatif, le nombre de couples du même sexe a augmenté de 9,6 % pendant la même période.



Un nombre croissant de couples canadiens de même sexe vit avec des enfants: ils sont désormais environ un sur huit, soit 12 %, à avoir des enfants biologiques ou adoptés à la maison.



Le nombre de couples avec de la marmaille composés de femmes surpasse largement ceux composés d’homme: elles représentent les quatre cinquièmes des 8770 couples avec enfants, un ratio demeuré stable depuis le recensement de 2001.