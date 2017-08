Quoi surveiller aujourd'hui?

2

L'humanité, une espèce à crédit

À compter d'aujourd'hui, l'humanité vit à crédit. Nous avons consommé toutes les ressources que la Terre peut produire en une année. En ce 2 août, les humains ont donc émis plus de carbone que ce que les forêts et les océans peuvent absorber annuellement, pêché plus de poissons, mangé plus de récoltes ou de viande et consommé plus d'eau que ce que notre planète peut renouveler en un an.

Chaque année, l'institut de recherche Global Footprint Network calcule à partir de quelle date nous avons dépassé les capacités de la planète bleue, à partir de plus de 15 000 données des Nations unies. La date recule d'année en année: en 1970, le jour du dépassement n'était survenu que le 23 décembre.