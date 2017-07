«Mission accomplie» pour la Formule E à Montréal, dit le maire Coderre

Les épreuves de Formule E ont été haletantes ; les tribunes, pleines. Le maire Denis Coderre ne pouvait être plus heureux, lundi en conférence de presse, au moment de dresser le bilan de la première compétition de voitures électriques à Montréal.

« Je suis satisfait. Je dis mission accomplie », confiait-il, en compagnie des principaux artisans du Montréal ePrix 2017, notamment Alejandro Agag, chef de la direction de Formula E Holdings, et Jacques Aubé, vice-président et directeur général d’Evenko.

Pour le premier magistrat de la Ville de Montréal, la course électrique reviendra l’an prochain dans les conditions similaires. « Est-ce qu’il y a des choses à changer ? Probablement. Oui, il y a eu certaines personnes qui ont parlé contre l’événement ; oui, on va travailler en terme de communication, et tout ça », dit-il, avant de préciser plus tard de ne trouver aucune raison pour changer l’emplacement du circuit.

Selon les chiffres d’Evenko, producteur montréalais de la course, 45 000 personnes ont assisté aux deux jours de course. Jacques Aubé n’a pas été en mesure de distinguer entre billets vendus et billets donnés, se contentant d’avancer que l’idée n’était pas de « vendre la course, mais de la promouvoir ». Il a cependant pu affirmer que les spectateurs avaient acheté 70 000 bières sur le site.

D’autres détails suivront.