Promenade à Montréal

Vendredi, par un temps magnifique, j’ai décidé de faire mentir les détracteurs de la promenade Fleuve-Montagne et me suis rendue au coin des rues Peel et des Pins. Ce n’est que pedibus que l’on peut apprécier sa ville. D’entrée de jeu, j’insiste sur le fait qu’il faut comparer des pommes avec des pommes — donc, oubliez la High Line de New York, le Paul Revere de Boston ou la promenade plantée de Paris. Il faut travailler avec ce que l’on a. Avec mes compagnons, j’ai déambulé pendant deux heures. Un réel plaisir que de faire du tourisme dans sa propre ville. […] Nous avons répondu aux questions de vrais touristes quand l’occasion se présentait et cela crée une atmosphère bon enfant. À cet égard, je me permets une courte anecdote. À Boston, alors que mon mari consultait une carte du parcours historique de Cambridge, une dame en vélo s’arrête et lui demande s’il est perdu. Celui-ci de répondre « Tout va bien, merci ». La dame lui dit « Good, because I’m in a rush ! » Nous avons bien ri, mais cela démontre qu’il est possible de créer une ambiance sympathique et de voir les gens sourire un peu plus. Mais ça, c’est une autre histoire.