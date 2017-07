Rawdon, à fleur d’eau

Tout l’été, Le Devoir navigue en eau douce et propose des portraits de lacs emblématiques du Québec. Aujourd’hui : le lac Rawdon, sujet de l’art engagé d’Isabelle Hayeur.

L’eau du lac Rawdon ondule à peine en cette autre journée tristounette de l’été maussade. Isabelle Hayeur a de l’eau jusqu’à mi-mollet. Elle se plie vers l’avant et le toupet de sa crinière rouge chute à la verticale. Le boîtier à moitié immergé avance son grand-angle à fleur d’eau comme l’oeil d’un étrange poisson. On n’entend rien, aucun clic, et pourtant la prise de vue est faite, et l’artiste visuelle satisfaite.

Et nous donc ! Le résultat, normalement imprimé en grand format que 3 sur 4 pieds, voire de 5 sur 7 pieds, est reproduit ci-contre. La surface du lac découpe le plan vertical en deux espaces. Les danseurs de butô disent s’agiter des deux bords de la peau. La photographe Isabelle Hayeur, elle, crée des deux bords de l’eau.

L’air libre occupe le tiers supérieur de l’oeuvre, avec la forêt et les berges quasi intactes découpant une ligne d’horizon. Le ciel chargé de nuages cendrés et bleutés crée une sorte d’auréole blanchâtre au-dessus de l’immeuble rougeâtre de service du parc Nichol.

Le reste expose le monde sous-marin, enfin, un tout petit bout de la vie sous l’eau. Une vallisnérie d’Amérique submergée, d’un vert très tendre, ondule de ses longs rubans. C’est une des plantes les plus communes des lacs québécois, et bientôt celle-là fera flotter ses petites fleurs à la surface du lac Rawdon si les baigneurs de la plage municipale ne la piétinent pas.

« J’ai vu des bouts de plastique, des coquillages, beaucoup de vase et quelques poissons, des crapets soleil, dit la photographe en replaçant sa mèche rouge. Il y a de tout là-dessous. »

Les débris du WTC

Dans cette séquence estivale proposant des portraits de lacs, voici donc le portrait d’un lac proposé par une portraitiste hors pair. La séance photo réalisée pour Le Devoir la rattache à une série réalisée principalement entre 2011 et 2013 aux quatre coins de l’Amérique du Nord, toujours sur ce modèle des deux mondes interconnectés, mais pour ainsi dire invisibles l’un à l’autre.

Mme Hayeur a immergé son boîtier au lac Ontario et dans plusieurs États américains, New York, la Floride et la Louisiane. Partout, elle a documenté des paysages terrestres et marins altérés, maganés, carrément foutus, des sites tellement surchargés de pollutions et de déchets qu’ils sont maintenant abandonnés, dangereux, menaçants.

Ses oeuvres fortes et tristes montrent la désolation du Fresh Kills Landfill, le plus important site d’enfouissement des déchets de New York, fermé début 2001 et immédiatement rouvert pour les débris du World Trade Center. Ses photos témoignent aussi de la mort enfouie sous les eaux louisianaises

« Tous les endroits où j’ai photographié étaient plus ou moins pollués. J’ai vu le pire en Louisiane, dans un bayou, où les habitants pêchaient pourtant et mangeaient le poisson. À New York, mon appareil est ressorti de l’eau de Fresh Kills tout crasseux. Je me promenais en kayak dans le bassin où traînent des débris métalliques partout. Il fallait être très prudent. »

Elle réalise aussi des vidéos expérimentales un peu sur le même modèle pour une critique environnementale, urbanistique et sociale. Elle s’est aussi beaucoup intéressée aux développements des villes et des banlieues. Isabelle Hayeur a réalisé certains de ses plus importants projets dans le cadre de résidences d’artistes (Raushenberg Residency, International Studio Curatorial Progtram ISCP, A Studio in the Woods).

C’est un beau coin, je trouve. Cette année, la nature est particulièrement attrayante à cause des pluies abondantes. Isabelle Hayeur, au sujet du lac Rawdon

Un art engagé

Sa toute première prise de vue d’eau a été réalisée dans la rivière des Mille-Îles, où elle a grandi. « J’ai vu les effets concrets de la pollution sur ce cours d’eau. Quand j’étais jeune, les grenouilles abondaient sur les rives et on les entendait partout. Elles ont disparu maintenant. J’ai donc voulu montrer les effets concrets de notre rapport utilitaire à l’environnement. Mes photos ouvrent sur l’envers du décor, sur la réalité qui se cache derrière les images de cartes postales, remplies de poissons multicolores, que j’admirais moi aussi quand j’étais jeune dans les films du commandant Cousteau. »

Elle-même ne produit pourtant pas vraiment de documentaires, plutôt une matière hybride, à la fois artistique et militante « qui dénote un constant souci de brouiller les pistes afin de mettre en relief l’ambivalence de notre rapport au monde », comme le résume son site professionnel (isabelle-hayeur.com). La synthèse parle aussi avec justesse d’images « tout aussi séduisantes qu’inquiétantes, qui éveillent en nous un sentiment ambigu qui reflète notre inconfort et révèle les failles d’un système déshumanisé ».

Bref, il s’agit bel et bien d’un art engagé et la principale intéressée ne renie pas l’appellation plus ou moins contrôlée. « Quand j’étudiais en maîtrise, le mot était tabou. En tout cas, il y avait beaucoup de résistance à décrire son art comme engagé. Je n’ai plus de problème avec ce qualificatif. Pour moi l’important c’est que le politique et le poétique se mélangent. »

Ses photos nécessitent presque toujours du montage pour « recoller » différentes prises de vue afin de composer un plan complet des deux bords de la ligne des eaux. « Mais je ne trafique pas les images, avertit la photographe-monteuse. C’est documentaire. »

Le courage d’ouvrir les yeux

Isabelle Hayeur habite la région du lac Rawdon depuis quelques années. Elle ne fréquente pas la plage municipale du lac, où elle a réalisé la photo pour Le Devoir. « Mais c’est un beau coin, je trouve, dit-elle. Cette année, la nature est particulièrement attrayante à cause des pluies abondantes. »

Ses oeuvres se retrouvent dans une trentaine de collections publiques à Paris, Chicago, Montréal ou Toronto. Elle avoue que la série sur les dessous des lacs et des rivières du continent n’est pas nécessairement la plus attirante pour les collectionneurs privés les moins audacieux. Pour les apprécier, il faut avoir le courage d’ouvrir les yeux, voir pour voir ce qui normalement reste caché.

« Certaines de mes photos peuvent être plus séduisantes, je le comprends bien. Disons que les gens achètent souvent les images qui font moins peur. »

Le pont-barrage, à l’origine du lac, est la propriété de la municipalité depuis moins de deux ans. Il nécessite d’importants travaux de réfection, comme d’autres infrastructures de la région. Trois importants effondrements de route ont eu lieu autour de Rawdon en quatre mois.