Criminel par nécessité

Fabrice Vil avance péremptoirement [« Question de vie ou de mort », Le Devoir du 21 juillet 2017, p. A 9] que, dans les quartiers défavorisés comme Saint-Michel ou Saint-Léonard, « plusieurs vivront d’une criminalité par nécessité ». Dans ces quartiers où « la diplomation est une incertitude » et où la violence entraîne souvent la mort, on peut croire que, si l’environnement offrait de meilleures conditions, les jeunes connaîtraient un meilleur sort, qu’ils auraient un meilleur avenir. Sans doute est-ce juste, et il serait particulièrement abscons de soutenir que tous ont à la naissance, peu importe leur lieu de naissance, la même égalité des chances. Pourtant, personne n’est exclusivement le résultat de son environnement. La prédestination en fonction de l’origine socio-économique est une théorie complètement déresponsabilisante. Qui plus est, cette vue de l’esprit est particulièrement délétère. Car il est aberrant de prétendre que certains sont amenés à vivre des produits de la criminalité parce qu’ils ne sauraient faire autrement — donc par nécessité. Si c’était le cas, comment pourrait-on sensément tenir ces personnes responsables de leurs actes et souhaiter vivre dans un impossible État de droit ? Le propos de Fabrice Vil, au demeurant sans fondement empirique, montre de façon exemplaire que l’éthique des bons sentiments peut parfois véhiculer un raisonnement tordu.

Réponse du chroniqueur

M. Nadeau,

Par respect pour le défunt dont parle ma dernière chronique, je ne m’embarquerai dans aucun débat concernant son cas particulier. Cela étant dit, je n’ai jamais proposé qu’on déresponsabilise qui que ce soit. Je soulignais plutôt l’importance pour notre société de favoriser l’égalité des chances. Nombre d’experts soulignent que la défavorisation constitue un obstacle à la réussite éducative et que les inégalités sociales favorisent la criminalité. J’estime que devant ces constats, notre société devrait faire mieux. Votre texte souligne une vérité : « on peut croire que, si l’environnement offrait de meilleures conditions, les jeunes connaîtraient un meilleur sort, qu’ils auraient un meilleur avenir ». C’est ce que je crois aussi.

Fabrice Vil