Pas de droit d’asile pour le Centre Scalabrini

Le directeur Miguel Arevalo parmi les biens appartenant au Centre Scalabrini dans son second emplacement, à Montréal-Nord

Sans domicile depuis le vendredi 21 juillet, le Centre Scalabrini pour réfugiés et immigrants doit suspendre ses activités d’hébergement pour femmes.

« C’est choquant et triste. Quand on a appris que le centre allait fermer, c’est comme si le ciel nous tombait sur la tête. Pour moi, c’était comme une deuxième maison », déplore Boualem Hamouche, 48 ans, un bénévole du centre arrivé d’Algérie en 2012.

La fin de semaine passée, le directeur et fondateur Miguel Arevalo a glissé la clé sous la porte du presbytère de l’église Santa Rita, dans Ahuntsic, puis, accompagné d’une quinzaine de bénévoles, il a fini de transporter cartons et meubles vers le presbytère de l’église Saint-Rémi, dans Montréal-Nord. Là encore, ils sont tenus de quitter les lieux d’ici lundi prochain, le 31 juillet.

Ouvert depuis 2002, le Centre Scalabrini, désormais rebaptisé Service communautaire aux réfugiés et aux immigrants (SCRI), hébergeait dix femmes nouvellement immigrantes qui ont dû se reloger avant la fermeture des locaux. Aujourd’hui, deux d’entre elles sont encore à la recherche d’un logement. C’est le cas de Sylvia Cervantes, une Mexicaine de 38 ans résidente permanente du Canada. « C’est vraiment triste que le centre soit fermé. […] On y aidait de nombreuses personnes à remplir des formulaires ou à apprendre le français. » Chaque année, 1500 personnes profitent des services fournis par le SCRI.

Missionnaires

Cependant, tout autant que cette situation précaire, ce sont les raisons de ce déménagement forcé qui frustrent Miguel Arevalo. « On ne nous a pas donné la chance de dialoguer », déplore-t-il. Depuis 2002, l’ancienne église Santa Rita est la propriété des Missionnaires scalabriniens, une congrégation catholique dont la mission est d’assurer un service pastoral et éducatif auprès des immigrants. En pratique, les services sont assurés par des laïcs scalabriniens. C’était le cas du SCRI.

Début 2017, les missionnaires annoncent leur intention de réorienter la fonction de Santa Rita et de son presbytère. « Ces bâtiments nous coûtent trop cher, nous devons trouver une solution pour les développer et en tirer un revenu. La congrégation a besoin des bâtiments et [le SCRI doit] partir », explique le père Sergio Dall’Agnese, directeur pour l’Amérique du Nord du réseau de migration international des Scalabrinis.

« Nous leur avons proposé de transférer leurs activités dans les locaux de l’église Notre-Dame-de-Pompéi [dans Montréal-Nord] et de suspendre l’hébergement le temps de trouver une solution pour transférer la résidence pour femmes », affirme le père Joseph Fugolo, représentant des Scalabrinis à Montréal. Cette solution était cependant loin d’être satisfaisante à Miguel Arevalo. « Au final, ils ne nous donnaient qu’un petit bureau et ils n’ont jamais mentionné qu’ils chercheraient un lieu d’hébergement. »

Zonage

La rupture est désormais consommée et le SCRI a déménagé son administration boulevard Henri-Bourassa. En avril dernier, le SCRI signait une entente de principe avec la paroisse Saint-Vincent-Marie-Strambi pour la location du presbytère de l’église Saint-Rémi. Lors de la visite du Devoir, les chambres étaient fraîchement repeintes et meublées, mais restaient inoccupées. Au sous-sol s’entassait un enchevêtrement de cartons, de chaises, de tables, de lampes, de décorations et de matelas.

Les chambres resteront inoccupées et devront être vidées de leurs meubles d’ici le 31 juillet. La direction de l’aménagement urbain de l’arrondissement de Montréal-Nord a en effet refusé au SCRI le droit d’y héberger des résidents au prétexte que le zonage de l’endroit n’y autorise que les activités liées au culte religieux.

« Malheureusement, étant donné que la vocation du centre n’est pas liée directement au culte, on ne peut leur donner l’autorisation de l’occuper, même s’il y a de la place pour les loger. […] Le règlement ne peut être interprété, c’est très rigide », précise Véronik Aubry, chef de la division des communications de l’arrondissement. Restent donc deux options : déménager dans une zone résidentielle ou faire une demande de changement de zonage pour le presbytère.

Le père Joseph Fugolo confirme que les édifices de Santa Rita seront convertis en appartements, mais que dans tous les cas les bénéfices ont pour seul objectif de venir en aide aux immigrants. Pendant ce temps, le SCRI continue à recevoir des appels et la liste des demandes d’hébergement s’allonge. « J’aimerais recevoir l’aide de la Ville, car le maire Coderre a déclaré Montréal ville sanctuaire », conclut M. Arevalo.