Des limites à vouloir mettre Montréal sur la «map»

Le tollé populaire autour de la course de la Formule électrique aura démontré comme jamais auparavant qu’il y a des limites à vouloir épater le monde. Partout, on a décrié le prix-à-payer-avec-nos-taxes, la paralysie de tout un secteur de la ville et les désagréments inouïs imposés aux riverains. Sans arguments convaincants pour rationaliser une telle extravagance, les rarissimes défenseurs de la Formule E se rabattent sur la nouveauté de l’événement, sur son caractère exceptionnel et sur… les retombées internationales ! Encore notre fameux, pathétique et débilitant souci de mettre Montréal sur la map.

En aura-t-on jamais assez, de ces événements festifs destinés à nous amuser à mort et à impressionner les visiteurs ? En faut-il encore beaucoup plus ? Parlera-t-on jamais assez de nous à l’étranger ? Pourrons-nous un jour reprendre notre souffle ? À force de demander des sacrifices aux Montréalais pour la plus grande gloire de leur ville, ne va-t-on pas leur faire perdre cette bonhomie supposément si sympathique aux touristes ?

Au fait, cette idée de Montréal-ville-de-festivals a-t-elle été remise en question depuis 15 ans ? Puisque nous sommes toujours à l’affût des tendances, qui sait si l’idée des festivals n’est pas aujourd’hui out dans le monde du tourisme international. Quel festival vous attire à Barcelone ? Irez-vous quand même en Islande s’il n’y a pas un festival du renne ? Combien de touristes viennent à Montréal, non pas pour ses événements mondiaux, mais pour circuler tranquillement entre l’oratoire Saint-Joseph et la ville souterraine, le Vieux-Port et le village gai ? Pour voir les escaliers de la rue Saint-Hubert et profiter du nightlife, des bagels et des restos ? Pourquoi toujours viser les branchés de Paris et de New York avec des événements coûteux ?

Une fuite en avant

Cette recherche effrénée de notoriété tient-elle à un réflexe de compensation ? Montréal l’a eu bien dur pendant 20 ans. On y a encore la nostalgie du temps où, métropole du Canada, la ville était incontournable en Amérique. Comment vivre ce passage à vide ? Hélas, plutôt que de tabler sur ce qui nous restait, nous avons préféré la fuite en avant, investissant dans l’épisodique, l’événementiel, le fugace, nous obligeant à un éternel renouvellement et créant du coup une population de badauds perpétuels. Pour la ville traumatisée qui cherchait à se redéfinir, ce « branding » reposait sur l’aléatoire, aux antipodes de l’assurance qu’il fallait retrouver.

Heureusement, Montréal a, dit-on, retrouvé une bonne santé économique. Des pôles authentiques de réussites mondiales s’y sont créés. Conséquemment, après des années d’insécurité, on pourra maintenant, sans s’énerver, faire un bilan et revoir nos priorités. En gros, on fera cette ville pour le bonheur de ses habitants et non pour la jet-set de Rio.

Donc, trêve de babioles à 20 millions de dollars saupoudrées ici et là. Décidons sur quoi construire pour de bon.

Par exemple, comment Montréal a-t-elle pu se contenter de l’architecture extérieure anonyme de sa salle symphonique ?

Par exemple, comment Montréal a-t-elle pu laisser construire à Griffintown des tours de 15 étages au ras du trottoir, sans le moindre dégagement ?

Par exemple, Montréal est-elle fière de l’architecture des futurs édifices de Radio-Canada, première image de Montréal pour tous ceux qui traversent le pont Jacques-Cartier ?

À longueur d’année, il y a des occasions à ne pas rater qui assureront bien mieux et plus longtemps la grandeur de Montréal et qui, si on y tient, lui vaudront « une place sur la map ».