Quoi surveiller aujourd'hui?

Rendre des comptes aux Premières Nations

L'Assemblée des Premières Nations poursuit demain sa réunion pancanadienne à Regina. Les commissaires de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées présenteront à l'assemblée générale le travail accompli jusqu'à maintenant et répondront aux questions des chefs autochtones.

La Cour suprême rend aussi aujourd'hui deux décisions sur la manière dont l'Office national de l'énergie (ONE) consulte ces communautés à propos de projets pétroliers pouvant nuire à l'environnement. Ces deux décisions doivent notamment préciser qui doit mener ces consultations et de quelle manière. La communauté inuite de Clyde River a déjà annoncé qu'elle réagira à l'une des deux décisions de la Cour, puisqu'elle est directement concernée dans une affaire de levés sismiques autorisés par l'ONE.