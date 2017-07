Quoi surveiller aujourd'hui?

2

Les Premières Nations à Régina

L'Assemblée des Premières Nations se réunit à Régina jusqu'à jeudi pour son assemblée générale annuelle. Le chef national de l'Assemblée, Perry Bellegarde, donne le coup d'envoi ce matin. La ministre fédérale des Affaires autochtones, ainsi que la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, prendront toutes deux la parole cet après-midi.

La venue la plus attendue est sans doute celle des commissaires de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Ils tenteront de rassurer les chefs et de répondre à leurs questions demain, mercredi.