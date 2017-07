Quoi surveiller cette fin de semaine?

2

Vers une fusion de la droite?

Le conservateur Jason Kenney fait campagne en Alberta depuis plus d’un an pour répéter ce que son ami et ancien patron Stephen Harper a réussi avant lui : la fusion de la droite politique, écrit Marie Vastel, notre correspondante parlementaire.

Le verdict tombe aujourd’hui, samedi alors le Parti progressiste-conservateur et le Wildrose décideront s’ils unissent ou non leurs forces pour tenter de reprendre le pouvoir des mains du NPD.