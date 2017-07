Quatre migrants retrouvés dans un conteneur du port de Montréal

Quatre migrants dans un état de déshydratation grave ont été trouvés jeudi matin dans un conteneur du port de Montréal.

« Il n’y a pas de décès », précise d’entrée de jeu le porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Érique Grasse.

On craindrait toutefois pour la vie de l’un d’eux, selon La Presse canadienne. On ignore encore combien de temps ils ont séjourné dans le conteneur.

Le gendarme Grasse reconnaît l’aspect « triste » et « spectaculaire » de la découverte de ce matin, mais précise qu’il s’agit d’abord et avant tout d’un dossier d’entrée illégale au pays aux yeux de la police fédérale. « La GRC fera une enquête de faits pour découvrir d'où ils viennent et qui ils sont, comme on l’a fait pour ceux qui sont arrivés par la frontière l’hiver dernier. »

Comme dans tous les cas du genre, c’est l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui sera responsable de la suite des choses, précise-t-il.

De son côté, la porte-parole québécoise de l’ASFC, Judith Gadbois-St-Cyr, confirme que des passagers clandestins ont bel et bien été interceptés dans un conteneur du port ce matin. « Mais parce que les événements sont en cours, et pour des raisons de protection des renseignements personnels, nous ne pouvons pas donner plus d’information. »

​D’autres détails suivront.