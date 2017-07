Le service reprend dans le métro de Montréal

Le service a repris normalement sur les lignes verte et jaune du métro de Montréal, vers 7h15, et vers 7h20 sur la ligne orange.Les usagers matinaux du métro ont subi une importante interruption de service, mercredi matin. Autour de 7h du matin, la ligne orange était inaccessible entre Lionel-Groulx et Beaubien et la ligne verte entre Lionel-Groulx et Viau. Le service était également interrompu sur toute la ligne jaune, qui compte trois stations entre Longueuil et Montréal.L'interruption a été causée par une intervention des services d'urgence, selon la Société de transport de Montréal (STM).