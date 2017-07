Quoi surveiller aujourd'hui?

3

Dans le rétroviseur (et le projecteur)

Il y a un an jour pour jour, Donald Trump devenait officiellement le candidat républicain à la présidentielle américaine. Les bourdes s’accumulant, M. Trump se met à dos plusieurs membres influents de son parti durant l’été. Son élection à la tête du puissant pays paraît alors improbable.

Maintenant président des États-Unis, celui qui avait promis « de faire avancer les choses » (« to get things done ») a dû se rendre à l’évidence mardi, sa promesse de campagne d’abroger l’Obamacare étant de facto morte.